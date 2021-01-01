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DOOM Eternal возглавила рейтинг самых оптимизированных игр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Stefans02 / Attribution License

DOOM Eternal признали игрой с лучшей оптимизацией на персональных компьютерах, традиционный рейтинг по итогам 2020 года составили журналисты портала DSOGaming.

Эксперты отметили, что DOOM Eternal — «титанический ПК-релиз», который хорошо выглядит и плавно работает на различных конфигурациях, а также не страдает от проблем со стабильностью или выводом кадров.

Худшей игрой в плане оптимизации издание признало обновленную версию культового шутера XIII. Специалисты констатировали, что даже после нескольких патчей игра всё равно страдает от бесчисленного множества проблем.

В пятерку игр с лучшей оптимизацией также попали Star Wars: Squadrons, Ori and the Will of the Wisps, Death Stranding, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. В прошлом году лучшим по оптимизации стал ремейк Resident Evil 2.

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