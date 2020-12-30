Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз

Экипаж Международной космической станции сразу 16 раз сможет отпраздновать Новый год, так как именно столько раз станция пересечет линию между 31 декабря и 1 января, сообщил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в своем Twitter.

«На каждом из 16 витков за сутки мы будем пересекать часовой пояс, в котором наступает 1 января, значит, мы сможем отмечать Новый год целых 16 раз», — написал он, рассказывая про встречу 2021 года на орбите.

Кудь-Сверчков уточнил, что российские космонавты на МКС начнут праздновать Новый год в первый раз 15.00 по Москве вместе с жителями Петропавловска-Камчатского, а дальше будут праздновать с каждым часовым поясом страны.

Он также рассказал, что пригласит зарубежных астронавтов на праздничный ужин в российский сегмент. Все участники праздника получат подарки, специально заготовленные для такого случая.