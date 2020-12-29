Дверцы холодильников LG станут открываться голосом

LG анонсировала линейку холодильников InstaView 2021 года — двери у них можно будет открывать с помощью голосовой команды.

Холодильники с голосовым управлением уже стали реальностью, но LG может сделать их особенно удобными. Южнокорейский гигант представил линейку холодильников InstaView 2021 года, которые могут открывать свою дверцу с помощью голосовой команды.

Это может быть полезно, когда у пользователя заняты руки или он по какой-то причине не хочет прикасаться к ручке дверцы, приводит Ixbt.com сообщение компании.

Перечень голосовых команд не исчерпывается командой открытия дверцы. Можно будет, например, узнать, есть ли в холодильнике готовый лед и охлажденная вода. У устройства будет функция напоминания о необходимости пополнить запасы еды. В новых моделях также добавили возможность дезинфекции с применением ультрафиолетового излучения.