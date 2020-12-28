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Российский беспилотник «Орион» впервые показали в ударном варианте

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство обороны России опубликовало календарь на 2021 год, на котором впервые запечатлен беспилотник «Орион» (проект «Иноходец») в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами.

На снимке показан беспилотник в пустынном камуфляже с несколькими подвешенными бомбами КАБ-20, масса которых составляет 21 килограмм. Они оборудованы спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника.

Беспилотник «Орион» в ударном варианте
Фото: © Минобороны России

Как ранее сообщили в Минобороны России, на сайте ведомства были опубликованы календари на 2021 год с изображениями последних достижений российского оборонно-промышленного комплекса и фотографиями бойцов спецподразделений в реальной работе.

«Орион» — средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, взлетная масса которого составляет 1 тонна. Его «потолок» достигает 7,5 километра, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость — до 200 километров в час. Дрон может нести ракеты и бомбы.

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Оборона #Оружие #Армия #Техника
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