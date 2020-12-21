НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Как смотреть Wink на компьютере

Источник:
Sibnet.ru
163 1
Фото: © Sibnet.ru

Видеосервис Wink — объединяет телевидение и онлайн-кинотеатр. Зрителю доступны десятки тысяч фильмов, сериалов и сотни ТВ-каналов. Для того чтобы смотреть их на ПК, нужен только номер телефона.

Специального клиента для компьютера нет. Wink (wink.rt.ru)  работает через браузер. При этом функционал веб-версии ничем не уступает приложениям для телевизоров и смартфонов, а кому-то даже кажется более удобным. 

Для создания учетной записи или авторизации нужно кликнуть в правом «Вход/Регистрация». Далее вписать номер телефона и подтвердить его кодом из SMS. Это весь процесс регистрации.

Можно вообще не регистрироваться. Но в этом случае будут доступны только федеральные эфирные телевизионные каналы без возможности просмотра архива. А зарегистрированные пользователи могут подключать подписки и пакеты, присоединять к своей учетной записи новые устройства, активировать промокоды.

Например, промокод на пакет «Новогодний» (40 тысяч фильмов и сериалов, 120 ТВ-каналов), который сейчас можно получить бесплатно. 

До 31 декабря подарочные промокоды Wink разыгрываются в новогодней онлайн-игре «Вопросы про...» на Sibnet.ru. Достаточно ответить на игровой вопрос, получить баллы, а затем обменять их на промокод в игровом магазине.

Активировать пакет «Новогодний» по промокоду можно до 31 января 2021 года. Подписка будет действовать 30 дней с момента активации.  

Процесс активации очень простой. В разделе «Мое» нужно выбрать пункт «Активация промокода» и указать полученный в SMS цифровой код. Привязки банковской карты и указания дополнительных персональных данных не требуется.

Еще по теме
Ростелеком объявил новогоднюю распродажу смартфонов
«ЛитРес» дарит абонентам Ростелекома подписку на книги
Ростелеком предложил жителям Кузбасса новые комбо‑тарифы
Триллер «Кольская сверхглубокая» вышел эксклюзивно в Wink
смотреть все
Технологии #Новости #Интернет #Кинематограф #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин возглавил новый Госсовет
•
Россия прервала авиасообщение с Британией из-за штамма SARS-CoV-2
•
Навальный позвонил предполагаемому отравителю из ФСБ
•
Назван смартфон с лучшей камерой в мире
Подробности
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Интересно и бюджетно: как подтянуть школьника по учебной программе
•
Wink: больше, чем онлайн-кинотеатр
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Власти Приангарья установят цены на сахар и подсолнечное масло
Сибирь 21.12.2020 16:46
Крышки люков массово похитили в Новосибирске
Сибирь 21.12.2020 16:11
Новосибирского пенсионера-расчленителя отправят в психбольницу
Сибирь 21.12.2020 15:15
Воспитанника детдома нашли мертвым в Томской области
Сибирь 21.12.2020 14:57
Самое популярное
Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink
5793
Расследование про тайну подушки Кляйна показали на «России 24»
4013
ТНТ закрыл телевизионное шоу «Дом-2»
3141
Прокуратура потребовала запрета популярного аниме
3122
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин возглавил новый Госсовет
•
Россия прервала авиасообщение с Британией из-за штамма SARS-CoV-2
•
Навальный позвонил предполагаемому отравителю из ФСБ
•
Назван смартфон с лучшей камерой в мире
Как это работает
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Интересно и бюджетно: как подтянуть школьника по учебной программе
•
Wink: больше, чем онлайн-кинотеатр
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Чубайс указал на провал России в электроэнергетике
33
Зеленский попросил у Байдена помощи в возвращении Крыма
31
Россия испытала самый мощный в мире ракетный двигатель
25
Путин заявил о рисках конфликтов у границ России
25
«Вектор» заявил об эффективности вакцины от ВИЧ
24