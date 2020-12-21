Как смотреть Wink на компьютере

Видеосервис Wink — объединяет телевидение и онлайн-кинотеатр. Зрителю доступны десятки тысяч фильмов, сериалов и сотни ТВ-каналов. Для того чтобы смотреть их на ПК, нужен только номер телефона.

Специального клиента для компьютера нет. Wink (wink.rt.ru) работает через браузер. При этом функционал веб-версии ничем не уступает приложениям для телевизоров и смартфонов, а кому-то даже кажется более удобным.

Для создания учетной записи или авторизации нужно кликнуть в правом «Вход/Регистрация». Далее вписать номер телефона и подтвердить его кодом из SMS. Это весь процесс регистрации.

Можно вообще не регистрироваться. Но в этом случае будут доступны только федеральные эфирные телевизионные каналы без возможности просмотра архива. А зарегистрированные пользователи могут подключать подписки и пакеты, присоединять к своей учетной записи новые устройства, активировать промокоды.

Например, промокод на пакет «Новогодний» (40 тысяч фильмов и сериалов, 120 ТВ-каналов), который сейчас можно получить бесплатно.

До 31 декабря подарочные промокоды Wink разыгрываются в новогодней онлайн-игре «Вопросы про...» на Sibnet.ru. Достаточно ответить на игровой вопрос, получить баллы, а затем обменять их на промокод в игровом магазине.

Активировать пакет «Новогодний» по промокоду можно до 31 января 2021 года. Подписка будет действовать 30 дней с момента активации.

Процесс активации очень простой. В разделе «Мое» нужно выбрать пункт «Активация промокода» и указать полученный в SMS цифровой код. Привязки банковской карты и указания дополнительных персональных данных не требуется.