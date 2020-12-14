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Полиция проверит драку пенсионеров в омском доме престарелых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Два старика подрались в омском геронтологическом центре, в итоге один из них попал в больницу, сообщило в понедельник ГУ МВД по региону.

Информация об избитом в доме престарелых дедушке появилась в соцсетях в воскресенье вечером. На ситуацию обратил внимание сосед старика по палате – они лечатся в офтальмологическом отделении.

«Отдал добровольно очки человеку сказав: «все равно украдут, лучше я сам отдам». Что там вообще происходит? Почему старики в таком состоянии? Откуда в доме взрослых, умных и опытных людей драки и воровство?» – написал омич.

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На произошедшее обратила внимание полиция. По информации ведомства, 4 декабря в геронтологическом центре подрались два старика 78 и 79 лет.

«Ссора на бытовой почве закончилась обоюдным причинением телесных повреждений. Старший мужчина первым ударил своего соседа по голове тростью, младший в ответ нанес несколько ударов в лицо, что и стало причиной обращения в медицинское учреждение с ушибом мягких тканей головы, контузией левого глаза», – говорится в сообщении.

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Топ комментариев

Alexander222

рост цен "стабилизировали", то есть не снизили....про эту власть можно сказать словами из известного...

лачинов

А что два то? Пишите уж двадцать. Вы там за ним присматривайте, а то дотравят ведь. Живой то он уже никому...

Alexander222

ещё выступит с новогодним поздравлением, расскажет о величии государства, что кругом враги и .....опять...

domanl

Тысяча способов устранить куда проще.

ifhbrjd

Разучились работать. А ледоруб на что?