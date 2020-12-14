Полиция проверит драку пенсионеров в омском доме престарелых

Два старика подрались в омском геронтологическом центре, в итоге один из них попал в больницу, сообщило в понедельник ГУ МВД по региону.

Информация об избитом в доме престарелых дедушке появилась в соцсетях в воскресенье вечером. На ситуацию обратил внимание сосед старика по палате – они лечатся в офтальмологическом отделении.

«Отдал добровольно очки человеку сказав: «все равно украдут, лучше я сам отдам». Что там вообще происходит? Почему старики в таком состоянии? Откуда в доме взрослых, умных и опытных людей драки и воровство?» – написал омич.

На произошедшее обратила внимание полиция. По информации ведомства, 4 декабря в геронтологическом центре подрались два старика 78 и 79 лет.

«Ссора на бытовой почве закончилась обоюдным причинением телесных повреждений. Старший мужчина первым ударил своего соседа по голове тростью, младший в ответ нанес несколько ударов в лицо, что и стало причиной обращения в медицинское учреждение с ушибом мягких тканей головы, контузией левого глаза», – говорится в сообщении.