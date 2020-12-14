Slava Marlow выпустил пьяный клип

Продюсер Моргенштерна Slava Marlow выпустил клип на свой сингл «Снова я напиваюсь», видео за сутки собрало более 3 миллионов просмотров и попало в пятерку трендов на YouTube.

Песня «Снова я напиваюсь» после выхода сразу попала в разные чарты и топы. Клип на композицию тоже привлек внимание — за сутки его посмотрели 3, 3 миллиона пользователей Сети, почти 550 тысяч зрителей поставили клипу оценку «нравится».

В клипе «Снова я напиваюсь» Marlow пьет алкоголь, гуляет по городу, катается на общественном транспорте. В видео присутствует эффект размытия, что придает делает клип по-настоящему пьяным.

Slava Marlow (настоящее имя Артем Готлиб) прославился благодаря работе со скандальным рэпером Моргенштерном. 21-летний новосибирец занимается продюсирование артиста, а также он автор песен и музыки.