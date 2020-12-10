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Сибирские ученые «предскажут» выработку энергии на основе погоды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученые НГТУ вместе с коллегами из УрФУ создали систему прогнозирования выработки солнечной энергии на основе нейросети: система прогнозирует выработку электроэнергии на основе погодных данных с точностью до 90%, сообщила в четверг пресс-служба новосибирского вуза.

«Преимущество нашей системы в том, что она работает на открытой метеоинформации, которую любой человек может найти в интернете. Мы используем данные нескольких метеопровайдеров: собираем информацию с разных источников, чтобы получить более точный прогноз», – рассказал один из разработчиков системы Станислав Ерошенко.

Система может распознавать уникальные погодные условия и их влияние на выработку электроэнергии. Разработка призвана расширить возможности использования возобновляемых источников энергии за счет применения алгоритмов машинного обучения.

«Электростанции, использующие альтернативные источники энергии, полностью зависят от погодных условий в отличие от традиционной энергетики, в которой выработка мощностей станций предсказуема и управляема. Наша разработка благодаря применению новых интеллектуальных алгоритмов позволит с высокой точностью формировать прогнозы генерации электрической энергии на солнечных электростанциях», – сказал Ерошенко.

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Существующие подобные зарубежные системы подходят для станций только определенного типа. Российская же универсальна и применима для всех солнечных электростанций.

Разработка основана на единой базе данных, сформированной из нескольких открытых источников, учитывает различные погодные условия: например, характеристики облачности, которые могут влиять на выработку энергии. Система самообучаема: она может адаптироваться под изменчивый характер погоды.

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Топ комментариев

olegsbeglov

Её нигде нет. Но ваши так испоганили слова демократия и либерализм, что это теперь ругательство. И США...

Disobedient

Возможно такие как Познер чубайс гайдар и прочие гозманы дискредитировали эти слова. Называя себя демократами...

Uynachalnica

Неграмотные в войне победили, развитое государство построили, а вот демократы и либералы все по ветру...

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

ERMOL33

Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство