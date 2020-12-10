Лидер зарубежных топов Егор Шип выпустил новый клип

Певец Егор Шип выпустил клип на песню «Невидимка». 18-летний исполнитель со своими треками попал десятки нескольких зарубежных рейтингов.

За сутки клип на трек «Невидимка» собрал больше 700 тысяч просмотров и преимущественно положительные отзывы. По сюжету, парень и девушка живут в соседних домах. Весь день они ходят с закрытыми глазами, а на утро просыпаются в комнатах друг друга.

Егор Шип известен по таким трекам как «Пикачу», «Dior», «Безалкогольное вино». Его клип на песню «Пикачу» попал в топ-10 самых просматриваемых видео среди жителей Украины.