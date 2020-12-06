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Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории

Источник:
РИА Новости
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Американский журнал Time назвал 2020-й худшим годом в мировой истории для ныне живущих. На обложке номера изображены крупные цифры 2020, перечеркнутые красным крестом.

Статью с соответствующим названием для журнала написала американский кинокритик Time Стефани Зачарек. По ее словам, большая часть нынешнего населения планеты не сталкивались с настолько «ужасным годом».

«Большинство из нас не могли к этому подготовиться: к стихийным бедствиям, подтверждающим, насколько мы предали природу, к выборам, основанным на фантазиях, и к вирусу, который, возможно, возник из-за летучей мыши только для того, чтобы перевернуть жизнь практически всех людей на планете и привести к смерти примерно полутора миллионов человек по всему миру», — приводит РИА Новости мнение Зачарек.

При этом автор статьи отмечает, что в истории США и всего мира были времена и хуже, чем 2020-й. Но это было в далеком прошлом, а в живых осталось мало людей, помнящих страшные годы мировых войн, пандемии гриппа 1918 года и Великой депрессии.

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Disobedient

Не знаю что написать. Мысли и эмоции говорят примерно одно, в топку обоих и дело с концом.

Alexander222

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Uynachalnica

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-Керя-

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