Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории

Американский журнал Time назвал 2020-й худшим годом в мировой истории для ныне живущих. На обложке номера изображены крупные цифры 2020, перечеркнутые красным крестом.

Статью с соответствующим названием для журнала написала американский кинокритик Time Стефани Зачарек. По ее словам, большая часть нынешнего населения планеты не сталкивались с настолько «ужасным годом».

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC — TIME (@TIME) December 5, 2020

«Большинство из нас не могли к этому подготовиться: к стихийным бедствиям, подтверждающим, насколько мы предали природу, к выборам, основанным на фантазиях, и к вирусу, который, возможно, возник из-за летучей мыши только для того, чтобы перевернуть жизнь практически всех людей на планете и привести к смерти примерно полутора миллионов человек по всему миру», — приводит РИА Новости мнение Зачарек.

При этом автор статьи отмечает, что в истории США и всего мира были времена и хуже, чем 2020-й. Но это было в далеком прошлом, а в живых осталось мало людей, помнящих страшные годы мировых войн, пандемии гриппа 1918 года и Великой депрессии.