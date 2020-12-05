Ученые выбрали пять самых мерзких запахов

Исследователи выбрали пять самых мерзких запахов, которые выделяются даже на фоне сильной вони. Такие запахи инстинктивно вызывают у человека сильнейшее отвращение, к ним практически невозможно привыкнуть.

На первом месте запах сероводорода. Его аромат имеют тухлые яйца. Человек обходит продукты с таким запахом, потому что они смертельно опасны, реакция отвращения на сероводород заложена генетически.

На втором месте — фрукт дуриан. В нем содержится более 40 ароматических соединений, которые смешиваются в непереносимый запах. Например, единственный плод этого растения привел к эвакуации целого университета в Австралии.

На третье место эксперты поместили аромат цветка Раффлезия Арнольда, имеющий трупный запах. Примечательно, что с помощью невыносимого для человека аромата цветок привлекает насекомых, которые опыляют его.

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На четвертом месте — сыр Вье Булонь, который называют самым плохо пахнущим продуктом. Его делают из коровьего молока и закваски молочнокислых бактерий, но набор бактерий и условия созревания таковы, что запах получается столь интенсивным, что вынести его может только подготовленный человек.

Пятым в списке стал запах секрета анальной железы муравьеда — мексиканского тамандуа. По оценке ученых, он пахнет в несколько раз хуже скунса. Животное считается ходячим химическим оружием, так как неприятный запах эффективно спасает его от хищников.