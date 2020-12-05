Продажу крепкого алкоголя в пластике запретят

Госдума рассмотрит законопроект, устанавливающий запрет на производство и продажу крепкого алкоголя в упаковке из полиэтилена, ПЭТ и других полимеров, документ опубликован в базе данных объектов законотворчества.

Запрет на продажу крепкого алкоголя в упаковке из пластика распространяется на алкогольную продукцию крепостью более 28 градусов. Исключение сделано для бутылок объемом не более 50 миллилитров, продукции на экспорт и напитков, ввозимых в рамках duty free.

Также предусматривается штраф за выпуск крепкого алкоголя в пластиковой таре от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Оборудование нарушителей по этому закону может быть конфисковано.

На российском рынке вообще нет крепкого алкоголя в пластиковой таре, произведенного в России, такая упаковка характерна для рынка пива. Крепкий алкоголь в пластиковой таре обычно поставляется из-за рубежа.