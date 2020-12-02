Российская армия получила первые «Терминаторы»

Первая партия боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» пришла на испытания в танковую дивизию Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированную в Челябинской области, сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Партия из восьми БМПТ "Терминатор" поступила на опытную эксплуатацию в гвардейскую танковую дивизию ЦВО. В настоящее время личный состав перевооружаемых мотострелковых подразделений дивизии проходит переподготовку для работы на новой технике», — цитирует ТАСС Лапина

«Терминатор» — многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки. Применение БМПТ в боевых порядках способно значительно увеличить боевые возможности танков и их живучесть на поле боя, рассказали в военном ведомстве.

БМПТ создана на базе танка Т-90. Она вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом «Атака-Т». Экипаж — пять человек.