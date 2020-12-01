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Навального проверят на экстремизм после эфира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи проверят высказывания оппозиционера Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы» о свержении конституционного строя в России. Политик выступил в радиоэфире утром 27 апреля.

Следствие полагает, что Навальный, участвуя в прямом эфире программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы» призывал к насильственному изменению конституционного строя в РФ, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ). По данной статье Навальному грозит до пяти лет лишения свободы.

На сегодня более 90% обвинительных приговоров по этой статье в России вынесено за размещение постов в Интернете, в том числе за копирование чужих записей на личной странице пользователя, отмечают юристы.

В эфире 27 апреля Навальный разъяснял предложенную им в начале пандемии программу «5 шагов для России», в которой были изложены меры по поддержке населения и бизнеса страны. Он также критиковал власть за неэффективность.

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