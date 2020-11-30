Экстремальная вспышка произошла на Солнце

Мощнейшая за три года вспышка произошла в воскресенье на Солнце, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца физического института РАН. Событие произошло на невидимом с Земли полушарии звезды, поэтому планете ничего не угрожает.

«По показаниям космических детекторов рентгеновского излучения, работающих на орбите, вспышке присвоен балл М 4.4. Это четвертый балл по пятибалльной системе вспышек, выше класса M находится только класс вспышек X», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последний раз такая мощная вспышка была зафиксирована на Солнце осенью 2017 года. При этом существует вероятность, что реальная мощность вспышки была еще выше, так как эпицентр находился на обратной стороне Солнца.

Ученые не исключают, что в реальности вспышка относится к высшему классу X. Так как выброс направлен в противоположную от Земли сторону, потенциально опасные заряженные частицы и облака плазмы пройдут в сотнях миллионов километров от нашей планеты.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся исследователями на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

Самая мощная вспышка на Солнце за время наблюдений была зафиксирована в 1859 году. Инцидент получил в литературе название «Событие Кэррингтона». Возникшая в результате магнитная буря вызвало полный отказ систем связи в США и Европе.