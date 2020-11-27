Дженнифер Лопес обнажилась для обложки нового трека

Певица Дженнифер Лопес представила обложку своего нового трека «In the Morning», на фото 51-летняя знаменитость полностью обнажена.

«Сюрприз! Вот официальная обложка #InTheMorning», — написала Лопез под снимком в Instagram.

Обнаженный снимок певицы вызвал настоящий фурор среди подписчиков. За день он собрал почти 7 миллионов лайков, хотя обычные фотографии Дженнифер Лопез собирают около 2 миллионов отметок «нравится».

Релиз песни «In the Morning», для которой Джей Ло обнажилась, запланирован на пятницу, 27 ноября.