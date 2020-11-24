Чиновника в Забайкалье задержали по делу о мошенничестве на 1,9 млн

Сотрудника комитета образования и молодежной политики администрации Борзинского района Забайкалья задержали по подозрению в мошенничестве на 1,9 миллиона рублей. Чиновника подозревают в махинациях деньгами, выделенными на ремонт теплотрассы, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.

По данным МВД, из регионального бюджета муниципалитету выделили 5 миллионов рублей на капитальный ремонт теплотрассы образовательных учреждений. Сотрудник комитета заключил договоры подряда на проведение ремонтных работ между директорами образовательных учреждений и им, как предпринимателем.

Часть работ по договору он не выполнил, но составил акты приемки, справки о стоимости выполненных работ и затрат. В них он указал завышенные суммы, на самом деле на недоделанный ремонт ушло гораздо меньше. Руководство школ рассчиталось с предпринимателем в полном объеме.

По заключению экспертизы разница между оплаченной суммой и фактическими затратами составила около 1,9 миллиона рублей. По месту жительства и работы подозреваемого провели обыски, изъяли банковские карты, документы, электронные носители, а также автомобиль Toyota RAV 4. Машину он приобрел на «выручку» с ремонта теплотрассы.

Следственное управление УМВД по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей.