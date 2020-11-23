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Ракетный эсминец ВМС США направился в Черное море

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: CNE CNA C6F / Public Domain Mark

Американский ракетный эсминец Donald Cook с управляемым ракетным оружием направился в Черное море на патрулирование, сообщается на официальной странице Шестого флота ВМС США в Twitter.

«Корабли ВМС США регулярно проводят патрулирование в этих водах в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО», — говорится в сообщении. Также отмечается, что предстоящий заход эсминца в Черное море станет седьмым для кораблей США в 2020 году.

В соответствии с международной Конвенцией Монтре 1936 года военные корабли нечерноморских государств могут находиться в его акватории не более 21 суток. Традиционно все передвижения американских военных кораблей в Черном море контролируют российские суда.

USS Donald Cook — эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, вооруженный крылатыми ракетами с ядерными боеголовками «Томагавк» с дальностью полета до 2500 километров. Он оснащен многопрофильной корабельной боевой системой Aegis.

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