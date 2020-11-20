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Древнейшее в  Восточной Европе поселение нашли в России

Источник:
РИА Новости
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Археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили на территории села Костенки под Воронежем следы поселения людей, живших в этих местах около 41-42 тысячи лет назад, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

«В Костенках нашли древнейшее в Восточной Европе поселение современного человека. Ученые обнаружили остатки ям от жилищ и очагов. Возраст этого культурного слоя Костенки-14 — на уровне 41-42 тысячи лет», — говорится в сообщении.

Ученые подтвердили наличие на территории села Костенка древнего поселения. «Вероятно, в самом нижнем культурном слое IV "b" мы обнаружили не просто мастерскую по расщеплению камня, но древнейшее долговременное поселение человека современного типа в Восточной Европе!» — приводит РИА Новости слова руководителя археологической экспедиции Андрея Синицына.

Село Костенки расположено неподалеку к югу от Воронежа, в его окрестностях обнаружили жилища из костей мамонта и стоянки древнего человека эпохи палеолита. Согласно данным ученых, первые поселения человека в Костенках появились 45 тысяч лет назад.

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