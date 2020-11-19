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Свидетельства о разводе перестанут выдавать россиянам

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бумажные свидетельства о разводе перестанут выдавать гражданам, так как записи актов гражданского состояния скоро станут цифровыми, сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. При этом бумажные свидетельства о браке планируется сохранить ради торжественности церемонии.

Сейчас все органы ЗАГС России сейчас работают в единой информационной базе — Федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния». В эту систему вносятся все регистрируемые акты гражданского состояния, ее оператором является ФНС.

«До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 миллионов записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге. В ближайшем будущем — переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков», — сообщил Егоров.

Власти рассчитывают, что Единый регистр населения, который создается на базе реестра ЗАГС, через пару лет станет эталонным источником достоверных сведений о физических лицах. С этим регистром будут сверяться другие информационные системы ведомств. Также он будет использоваться для прогнозирования социально-экономического развития страны.

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