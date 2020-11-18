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Группа Little Big оценила шансы попасть на Евровидение-2021

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © littlebigband, instagram.com/littlebigband

Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин рассказали о перспективах участия в Евровидении-2021.

«Многие думают, что мы автоматические едем (на Евровидение) в 2021 году, но это не так. Нужна песня, песни нет. Мы сдадим несколько песен, если получится, то мы поедем. Если не получится, то не поедем. Потому что это все-таки отбор идет», — сказал Прусикин в интервью радио Energy.

По правила конкурса, к Евровидению-2021 допускаются те же участники, которые были завялены в 2020 году. Но музыканты должны представить новую песню.

«Плана нет, но шанс есть, что мы поедем», — добавила Софья Таюрская.

Организаторы Евровидения решили, что в 2021 году конкурс состоится при любых обстоятельствах. Уже продумано несколько вариантов мероприятия, на случай, если из-за пандемии будут действовать ограничения на проведения массовых мероприятий и закрыты границы между странами.


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