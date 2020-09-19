НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Четыре способа придумали для 100% проведения Евровидения

Источник:
Sibnet.ru
107 0
Фото: Vugarİbadov / CC BY-SA 3.0

Организаторы Евровидения-2021 предусмотрели четыре варианта проведения конкурса: на случай новых ограничений из-за пандемии и при нормальных условиях, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Проведение Евровидения-2021 запланировано на 18-22 мая в нидерландском городе Роттердаме. В конкурсе смогут принять участие все представители стран, заявленные в 2020 году с новой песней.

Первый способ — проведение Евровидения при нормальных условиях. В этом случае мероприятие пройдет в обычном порядке с репетициями и множеством сопутствующих событию концертов. Такой вариант Евровидения возможен при должном тестировании и вакцинации населения.

Второй способ — с соблюдение социальной дистанции. Концерт состоится практически в обычном режиме, но все участники Евровидения и гости должны будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Третий способ — ограничения на поездки. В этом случае, музыканты, которые не смогут приехать в Роттердам из-за введенных ограничений, будут выступать из своей страны.

Четвертый способ — в изоляции. «Если Нидерланды снова окажутся в ситуации, похожей на изоляцию, конкурс песни Евровидение будет проходить без зрителей и, вероятно, без мероприятий в Роттердаме и его окрестностях», — говорится на сайте конкурса.

Еще по теме
Новый адвокат Ефремова попросил об условном сроке
Нагиев запустил первое авторское шоу на YouTube «Везде Нагиев»
Составлен топ главных российских актеров последнего десятилетия
Вторая жена ушла от Тимати
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп обвинил Россию в краже «супер-пупер ракеты»
•
Законопроект о реновации в регионах дошел до Госдумы
•
Лекарства от COVID будут стоить более 10 тыс. рублей
•
Сбой произошел в работе Telegram
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Сибирь 19.09.2020 15:04
Кто живет в водонапорной башне?
Сибирь 19.09.2020 14:22
Глава Тувы отреагировал на возможную отставку
Сибирь 19.09.2020 13:50
Сибирские ученые получили грант на вычислительную технику будущего
Сибирь 18.09.2020 20:44
Самое популярное
Полмиллиона пообещали за поимку сбежавших «Бонни и Клайда»
6143
Прокуратура утвердила обвинение Шамсутдинову
3620
Коронавирус привел к утиному беби-буму на новосибирских озерах
3336
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
3129
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп обвинил Россию в краже «супер-пупер ракеты»
•
Законопроект о реновации в регионах дошел до Госдумы
•
Лекарства от COVID будут стоить более 10 тыс. рублей
•
Сбой произошел в работе Telegram
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Германия предложила США сделку по «Северному потоку»
45
Треть россиян ждут возвращения статуса супердержавы
41
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
40
Навальный решил вернуться в Россию
40
Песков рассказал об абсурде в истории с Навальным
35