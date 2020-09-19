Четыре способа придумали для 100% проведения Евровидения

Организаторы Евровидения-2021 предусмотрели четыре варианта проведения конкурса: на случай новых ограничений из-за пандемии и при нормальных условиях, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Проведение Евровидения-2021 запланировано на 18-22 мая в нидерландском городе Роттердаме. В конкурсе смогут принять участие все представители стран, заявленные в 2020 году с новой песней.

Первый способ — проведение Евровидения при нормальных условиях. В этом случае мероприятие пройдет в обычном порядке с репетициями и множеством сопутствующих событию концертов. Такой вариант Евровидения возможен при должном тестировании и вакцинации населения.

Второй способ — с соблюдение социальной дистанции. Концерт состоится практически в обычном режиме, но все участники Евровидения и гости должны будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Третий способ — ограничения на поездки. В этом случае, музыканты, которые не смогут приехать в Роттердам из-за введенных ограничений, будут выступать из своей страны.

Четвертый способ — в изоляции. «Если Нидерланды снова окажутся в ситуации, похожей на изоляцию, конкурс песни Евровидение будет проходить без зрителей и, вероятно, без мероприятий в Роттердаме и его окрестностях», — говорится на сайте конкурса.