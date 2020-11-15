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Потребления лекарств в России выросло в 15 раз

Источник:
«Россия-1»
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Ситуация с наличием лекарств в аптеках России улучшается после резкого роста спроса — производители максимально нарастили мощности, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

«Сегодня все производители максимально увеличили производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается», — сказал Мантуров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Министр сообщил, что объем потребления лекарственных препаратов в стране вырос в 15 раз.

«Произошел резкий рост потребления в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — сказал он.

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Топ комментариев

Lad1972

Сдается мил человек, что ты жертва ЕГЭ, а Армену Борисовичу светлая память.

Иркут 69

Так мы и так молчим. Даже тогда, когда невозможно смолчать... ☺️

Иркут 69

Какой человек! Уходит эпоха. Светлая ему память...

ponhik78

Вот вообще не повод для троллинга!

sokolmen80

где они хваленые технологи....все есть но только на буквах...