Потребления лекарств в России выросло в 15 раз

Ситуация с наличием лекарств в аптеках России улучшается после резкого роста спроса — производители максимально нарастили мощности, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

«Сегодня все производители максимально увеличили производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается», — сказал Мантуров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Министр сообщил, что объем потребления лекарственных препаратов в стране вырос в 15 раз.

«Произошел резкий рост потребления в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — сказал он.