Мобильный морг появился у госпиталя в Барнауле

Рефрижератор для хранения тел умерших от коронавирусной инфекции, которые по каким-либо причинам не могут забрать родственники, установили рядом с барнаульской городской больницей № 11, где работает ковидный госпиталь.

«Эта мера призвана решить проблему переполненности больничного морга и повысить оперативность вскрытия умерших в ковидном госпитале», – цитирует издание Ъ представителей Минздрава региона.

Уточняется, что рефрижератор куплен на средства спонсоров.

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Краевые власти поясняют, что в ковидных госпиталях и ковидных моргах Барнаульского медицинского округа вскрытию подлежит уже 39 тел.

При этом работа ковидных моргов затруднена из-за 69 тел умерших, которые подготовлены к передаче родственникам для захоронения, но те пока не могут забрать тела, поскольку либо находятся в других регионах, либо болеют сами. Однако намерены сделать это позже.

«Поэтому место для хранения трупов рефрижераторного типа как раз необходимо для того, чтобы сохранить тела умерших до того момента, когда родственники смогут их забрать. Это вынужденная мера, которая призвана обеспечить работу самих моргов в более оптимальном режиме», – уточняется в сообщении правительства края.

В октябре в соцсетях распространялось видео с трупами в черных мешках в подвале больницы Барнаула. Тогда ситуацию объяснили нехваткой патологоанатомов из-за растущей смертности от ковида.