Больничный подвал с телами пациентов на Алтае попал на видео

Видеозапись из подвального помещения, на которой запечатлена черные пакеты предположительно с телами умерших от коронавируса людей, показали в Алтайском крае. Медики объяснили это большой очередью на обязательное вскрытие.

Видеозапись распространяется в WhatsApp и региональных группах в социальных сетях. Ведущий съемку мужчина с сильной отдышкой показывает на видео черные пакеты, в которых по его словам находятся «трупы и все ковидные», он озвучивает дату записи – 17 октября.

«Как рассказали в краевом Минздраве, видео было сделано в Городской больнице №12, где размещен ковидный госпиталь», – утверждает паблик «Инцидент Барнаул».

Главный внештатный патологоанатом края, завпатологоанатомическим отделением горбольницы №11 Барнаула Владимир Климачёв рассказал о причинах происходящего, его комментарий опубликовал краевой Минздрав.

«Наше отделение сейчас предназначено для вскрытия умерших пациентов, которые при жизни страдали ковидом. Количество умерших стало возрастать. По федеральному закону все умершие, имеющие в анамнезе ковид, подлежат патологоанатомическому вскрытию. Не всегда родственники сразу после вскрытия могут забрать врачебное освидетельствование или тело умершего пациента, некоторые находятся в других регионах, некоторым нужно время, чтобы приехать», – пояснил он.

Медик добавил, что делается все возможное для сокращение этой очередности – отделение работает в две смены, без выходных.