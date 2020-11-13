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Опубликовано видео аварийной посадки «Руслана» в Толмачево

Источник:
Sibnet.ru
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Очевидцы засняли на видео аварийную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачево» самолета Ан-124 «Руслан», совершенную им сразу же после взлета.

Ролик опубликовал Telegram-канал Life Shot. «Смотри, что его разворачивает так?» — говорит один из очевидцев, наблюдая за посадкой аварийного самолета.

По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» взлетел из Толмачево в 12.08 по местному времени. Уже в 12.10 борт осуществил аварийную посадку в аэропорту. При этом самолет выкатился с полосы.

На борту находились 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Воздушное судно получило повреждения фюзеляжа и силовой установки, уточнили в СК. 

По предварительной информации, причиной происшествия стало разрушение одного из двигателей самолета.





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