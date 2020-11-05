Эксперты опровергли мифы про лапшу быстрого приготовления

Эксперты Роспотребнадзора опровергли популярный миф про лапшу быстрого приготовления, который гласит, что такой продукт очень вреден из-за огромного количества потенциально опасных для здоровья ингредиентов. Исследование специалистов показало, что российская лапша представляет собой безопасный продукт с минимальным содержанием «химии».

Многие россияне убеждены, что в лапше быстрого приготовления много соли, для производства используют некачественную муку и несвежее растительное масло, а также синтетические красители и генетически модифицированную сою, глутамат натрия и другие химические вещества.



Результаты исследования популярных российских марок лапши быстрого приготовления опровергли почти все потребительские мифы. В частности, выяснилось, что производители использовали муку высшего сорта, это подтвердил специальный анализ продукции.

Глутамата натрия в лапше оказалось немного — от 0,69 грамма на килограмм до 3,48 грамма на килограмм. При этом документ «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» допускает содержание усилителя вкуса до 10 граммов на килограмм.

В ходе анализа эксперты также установили, что производители используют качественное растительное масло — показатели перекисного числа жира в продукции всех торговых марок практически полностью соответствуют требованиям опережающего стандарта Роскачества. Следов синтетических красителей обнаружить не удалось.

При этом частично подтвердились страхи относительно содержания соли — две трети производителей использовали избыточное количество данного консерванта. Опережающий стандарт Роскачества требует, чтобы в готовом продукте содержалось не более 0,5% массовой доли соли.

Исследование показало, что в лапше некоторых торговых марок присутствуют незначительные следы пестицидов, регулятора роста растений и микотоксинов. По мнению экспертов, они могли попасть в лапшу только через основное сырье — муку, что указывает на недостаточно тщательный входной контроль на производстве.