Навальный вернется в Россию после «починки здоровья»

Оппозиционер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию только после полного восстановления здоровья, об этом политик рассказал в эфире собственного YouTube-канала.

«Мне, конечно, уже гораздо легче, какие-то вещи починились уже, какие-то вещи еще не починились, но я уверен, что я их починю. Я много работаю и делаю все, чтобы вернуться как можно быстрее», — сказал оппозиционер в эфире «Навальный.Live».

Он уточнил, что чувствует себя лучше, однако подчеркнул, что врачи не дают прогнозов о том, сколько времени ему понадобится для восстановления. «Моя задача — как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию сразу же», — добавил политик.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, оппозиционера госпитализировали в реанимацию. 22 августа политика перевезли в немецкую клинику «Шарите», где анализы показали отравление боевым ядом из группы «Новичок».