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Навальный вернется в Россию после «починки здоровья»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Оппозиционер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию только после полного восстановления здоровья, об этом политик рассказал в эфире собственного YouTube-канала.

«Мне, конечно, уже гораздо легче, какие-то вещи починились уже, какие-то вещи еще не починились, но я уверен, что я их починю. Я много работаю и делаю все, чтобы вернуться как можно быстрее», — сказал оппозиционер в эфире «Навальный.Live».

Он уточнил, что чувствует себя лучше, однако подчеркнул, что врачи не дают прогнозов о том, сколько времени ему понадобится для восстановления. «Моя задача — как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию сразу же», — добавил политик.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, оппозиционера госпитализировали в реанимацию. 22 августа политика перевезли в немецкую клинику «Шарите», где анализы показали отравление боевым ядом из группы «Новичок».

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Топ комментариев

xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом

paramedic

Нормально, чо! Люди всю свою жизнь отстегивали государству часть заработка, государство пользовалось...