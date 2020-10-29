Франция объявила максимальный уровень террористической угрозы после нападений в Ницце и Авиньоне, сообщил премьер-министр Жан Кастекс во время выступления в Национальном собрании.

«Ответ властей будет жестким, немедленным и беспощадным. По всей стране на максимальном уровне будет введен антитеррористический план Vigipirate», — цитирует главу французского правительства AFP.

Ожидается, что президент Эммануэль Макрон созовет Совет безопасности утром 30 октября. Согласно французским законам, антитеррористический план Vigipirate подразумевает мобилизацию полиции и армии для обеспечения безопасности.

Vigipirate — национальная система тревожного оповещения об уровне террористической угрозы. У него есть три уровня: «бдительность», «угроза атаки» и высший — «чрезвычайная ситуация», предусматривающий введение особого режима в стране.

29 октября в церкви в центре Ниццы неизвестный с ножом напал на прихожан и туристов. Террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли. Затем полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом.