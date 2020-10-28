Микрозаймы разрешат оформлять по водительским правам

Минэкономразвития России направило в правительство законопроект, узаконивающий получение финансовых услуг по водительскому удостоверению, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно «антиотмывочному закону», финансовые организации обязаны проводить идентификацию личности клиента до предоставления финансовой услуги. Этот закон позволит финансовым организациям использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации клиента, которая доступна для ограниченного числа операций.

Для упрощенной идентификации клиент должен предоставить в организацию ФИО, номер паспорта, сотовый и на выбор: данные ИНН, СНИСЛ или полис ОМС. Новый законопроект предусматривает включение в этот список и водительского удостоверения, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития.

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После идентификации можно будет оформить потребительский кредит на сумму до 15 тысяч рублей, получать выигрыш в лотерею до 100 тысяч, а также заключать договор с негосударственным пенсионным фондом, пояснили в министерстве.

В Минэкономразвития ожидают, что документ будет внесен в Госдуму в конце 2020 года или в начале 2021 года.