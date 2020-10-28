Вышел трейлер «Полночного неба» с Клуни

Официальный трейлер научно-фантастического фильма «Полночное небо» появился в Сети. Режиссер ленты — Джордж Клуни, он же исполнил главную роль.

По сюжету, ученый по имени Огюстин в пост-апокалиптической Арктике изо всех сил пытается установить контакт с прибывающим космическим кораблем для того, чтобы воспрепятствовать Салли и ее коллегам-астронавтам вернуться домой на родную планету, на которой произошла загадочная всемирная катастрофа.

В фильме снялись Джордж Клуни, Фелисити Джонс, Кайл Чендлер, Дэвид Ойелоуо, Тиффани Бун, Демиан Бичир, Каойлинн Спрингэлл.

Премьера фильма «Полночного неба» запланирована на 10 декабря этого года.