Лавров ушел на самоизоляцию

Глава МИД России Сергей Лавров изолировался после контакта с заболевшим COVID-19, сообщает пресс-служба министерства.

«В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции. Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что самочувствие у Лаврова хорошее, у него нет симптомов коронавирусной инфекции. Самоизоляция главы дипломатического ведомства может продлиться две недели.

Российский министр 26 октября вернулся из Греции. На 28-29 октября были запланированы рабочие визиты Лаврова в Сараево и Белград.