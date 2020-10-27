Ученые назвали причину исчезновения леса в степном Алтае

Исследующие изменения климата ученые выяснили, что хвойные леса в степном Алтае на территории современного Алтайского края могли быть сожжены кочевниками, расчищающими место под пастбища, сообщается на сайте Российского научного фонда.

Исследователи из Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ) отобрали образцы донных отложений озер Кучук и Малое Яровое в Кулундинской степи Алтайского края. Они образовались около 14 тысяч лет назад, когда регион был покрыт ледниками последнего оледенения. Образцы помогли сделать выводы о климатических условиях прошлого. В частности, по размеру и концентрации частицы угля ученые определили частоту, силу пожаров, а также их пространственную протяженность.

Выяснилось, что около 10,8 тысяч лет назад в Степном Алтае начала активно распространяться сосна обыкновенная — основа уникальных ленточных боров. Пик развития сосновых лесов с примесью широколиственных пород пришелся на период между 7,2 и 2,7 тысячами лет назад.

Специалисты определили, когда случались крупные пожары, а также предположили, что причиной пожаров могли быть кочевники, поскольку никакой связи между динамикой изменения осадков или температур и пожарами они не обнаружили. Результаты исследования опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.

«Несмотря на то, что Кулунда была достаточно слабо заселена до прихода русских крестьян в IX веке, во второй половине первого тысячелетия нашей эры эта территории была под контролем тюркских каганатов, а в 1200-1700 годах — оккупирована потомками Золотой Орды», — рассказала руководитель проекта, старший научный сотрудник ИАЭТ Наталия Рудая.

Ученые предполагают, что кочевники выжигали пастбища, чтобы повысить их плодородие. Но причинами могли стать короткие экстремальные события, такие как засуха.

Результаты исследования показали, что пожары начались в Кулундинской степи около 10,9-10,5 тысяч лет назад. Топливом для них стали степные травы. А действительно крупные пожары, захватывающие обширные территории, имели место 5-4,5 тысяч лет назад. В то время горела не только степь, но и лес.

Самый крупный и обширный пожар в Степном Алтае произошел примерно в 550 году нашей эры. После этого интенсивные пожары, по данным ученых, происходили регулярно, а главным источником топлива стала древесная растительность. В итоге это привело к полному обезлесению территории.