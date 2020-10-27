Юбилейный выпуск «Поля чудес» объединит игроков семи стран

Юбилейный выпуск капитал-шоу «Поле Чудес» выйдет на экраны Первого канала 30 октября, в спецвыпуске примут участие игроки из семи стран.

— в пятницу, 30 октября в 19.40 на Первом.

В первой тройке сыграют участники из Украины, Казахстана и России. Во второй тройке — Грузия, Чеченская республика, Белоруссия. Третья тройка — Молдова, Латвия и Якутия.

В честь 30-летния, бессменному много лет ведущему Леониду Якубовичу подарят самые невероятные подарки. Особенно он обрадуется белорусским драникам и поразится резным троном ручной работы, привезенным в подарок из Молдовы.

Леонид Якубович:

«Для меня каждый выпуск — это маленький концерт. А заканчиваю я его каждый раз словами, в которые искренне верю: "Дай вам бог!"»

Факты о «Поле чудес»