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Юбилейный выпуск «Поля чудес» объединит игроков семи стран

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом

Юбилейный выпуск капитал-шоу «Поле Чудес» выйдет на экраны Первого канала 30 октября, в спецвыпуске примут участие игроки из семи стран.

Спецвыпуск шоу «Поле чудес» — в пятницу, 30 октября в 19.40 на Первом.

В первой тройке сыграют участники из Украины, Казахстана и России. Во второй тройке — Грузия, Чеченская республика, Белоруссия. Третья тройка — Молдова, Латвия и Якутия.

В честь 30-летния, бессменному много лет ведущему Леониду Якубовичу подарят самые невероятные подарки. Особенно он обрадуется белорусским драникам и поразится резным троном ручной работы, привезенным в подарок из Молдовы.

Леонид Якубович:
«Для меня каждый выпуск — это маленький концерт. А заканчиваю я его каждый раз словами, в которые искренне верю: "Дай вам бог!"»

Факты о «Поле чудес»

  • Премьера программы состоялась в октябре 1990 года.

  • Первым ведущим был Владислав Листьев, а в ноябре 1991 его сменил Леонид Якубович. Его фраза: «Призы и подарки — в студию!» — стала крылатой.

  • В 1994 году Якубович вместе с Листьевым решили разыграть телезрителей и записали якобы последний выпуск, в котором Якубович прощался и уходил на пенсию, «возвращая» программу Листьеву. Поверили очень многие.

  • Сотый выпуск запомнился подсказкой нетрезвого зрителя игроку слова «оляпка», в результате чего последний лишился приза — автомобиля Volvo.

  • В конце 2009-го в эфир вышел тысячный выпуск, в котором победу одержала Елена Малышева, — все свои призы, включая машину, она отдала детскому дому в Подмосковье.

  • За 30 лет съемок капитал-шоу в студии побывало 6 миллионов 300 тысяч зрителей и более 14 тысячи игроков.

  • Почти каждый, «пользуясь случаем», передавал привет родным и заваливал ведущего сувенирами, которые с каждым годом становились все экзотичнее. В музей «Поля чудес» передано более 50 тысяч подарков.

  • За время существования программы ее основные правила не менялись: чтобы стать участником шоу, надо прислать в редакцию программы оригинальный кроссворд. За время выхода передачи «Поле чудес» в эфир в редакцию пришло несколько миллионов кроссвордов.

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