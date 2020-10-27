Юбилейный выпуск «Поля чудес» объединит игроков семи стран

Фото: © предоставлено Первым каналом
Юбилейный выпуск капитал-шоу «Поле Чудес» выйдет на экраны Первого канала 30 октября, в спецвыпуске примут участие игроки из семи стран.Спецвыпуск шоу «Поле чудес» — в пятницу, 30 октября в 19.40 на Первом.
В первой тройке сыграют участники из Украины, Казахстана и России. Во второй тройке — Грузия, Чеченская республика, Белоруссия. Третья тройка — Молдова, Латвия и Якутия.
В честь 30-летния, бессменному много лет ведущему Леониду Якубовичу подарят самые невероятные подарки. Особенно он обрадуется белорусским драникам и поразится резным троном ручной работы, привезенным в подарок из Молдовы.Леонид Якубович:
«Для меня каждый выпуск — это маленький концерт. А заканчиваю я его каждый раз словами, в которые искренне верю: "Дай вам бог!"»
Факты о «Поле чудес»
- Премьера программы состоялась в октябре 1990 года.
- Первым ведущим был Владислав Листьев, а в ноябре 1991
его сменил Леонид Якубович. Его фраза: «Призы и подарки — в студию!»
— стала крылатой.
- В 1994 году Якубович вместе с Листьевым решили разыграть
телезрителей и записали якобы последний выпуск, в котором Якубович прощался и
уходил на пенсию, «возвращая» программу Листьеву. Поверили очень многие.
- Сотый выпуск запомнился подсказкой нетрезвого зрителя игроку
слова «оляпка», в результате чего последний лишился приза — автомобиля Volvo.
- В конце 2009-го в эфир вышел тысячный выпуск, в котором
победу одержала Елена Малышева, — все свои призы, включая машину, она отдала
детскому дому в Подмосковье.
- За 30 лет съемок капитал-шоу в
студии побывало 6 миллионов 300 тысяч зрителей и более 14 тысячи
игроков.
- Почти каждый, «пользуясь случаем», передавал привет родным и
заваливал ведущего сувенирами, которые с каждым годом становились все
экзотичнее. В музей «Поля чудес» передано более 50 тысяч подарков.
- За время существования программы ее основные правила не менялись: чтобы стать участником шоу, надо прислать в редакцию программы оригинальный кроссворд. За время выхода передачи «Поле чудес» в эфир в редакцию пришло несколько миллионов кроссвордов.