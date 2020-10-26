Музыкант из группы «Челси» оставил равнодушными жюри «Голоса»

Бывший участник «Фабрики звезд-6» и солист группы «Челси» выступил на слепых прослушиваниях шоу «Голос». К профессиональному музыканту повернулся только Сергей Шнуров.

Архипов исполнил песню «Love Hurts» группы The Everly Brothers. Шнуров нажал кнопку практически с первых секунд выступления, но повернувшись, особого восторга не выразил. Другие наставники продолжили сидеть с равнодушными лицами, а Полина Гагарина даже несколько раз поморщилась.

Когда исполнитель представился, узнал бывшего солиста «Чесли» только Валерий Сюткин. «Да, Рома. Я узнал парня. Он давно поет», — сказал Сюткин, отметив, что ему не хватило размаха, для того, чтобы на него обратили внимания и другие наставники.

Баста и Полина Гагарина ничего не стали говорить по поводу выступления Архипова. А Шнуров пошутил, что музыкант специально не набрал темпа в песне, поскольку главный наставник уже к нему повернулся, и нужды завоевывать внимание других не было.