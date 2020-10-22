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Объявлен кастинг в шоу «Ты — топ-модель»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Девушки со всей России могут принять участие в кастинге для шоу «Ты – топ-модель», подать заявку можно на сайте канала ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

Шоу «Ты — Топ-модель» снято по оригинальному формату America’s Next Top Model, известному на весь мир. Участницы проекта получат шанс поработать с профессионалами индустрии и начать карьеру в модельном бизнесе. Главный приз шоу составит 3 миллиона рублей, титул «Ты — Топ-Модель на ТНТ» и работа мечты.

Подать заявку на кастинг проекта «Ты — топ-модель»можно на сайте канала ТНТ. Претенденткам нужно ответить, какой у них рост, параметры фигуры, опыт работы моделью.


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Иркут 69

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