Объявлен кастинг в шоу «Ты — топ-модель»

Девушки со всей России могут принять участие в кастинге для шоу «Ты – топ-модель», подать заявку можно на сайте канала ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

Шоу «Ты — Топ-модель» снято по оригинальному формату America’s Next Top Model, известному на весь мир. Участницы проекта получат шанс поработать с профессионалами индустрии и начать карьеру в модельном бизнесе. Главный приз шоу составит 3 миллиона рублей, титул «Ты — Топ-Модель на ТНТ» и работа мечты.

Подать заявку на кастинг проекта «Ты — топ-модель»можно на сайте канала ТНТ. Претенденткам нужно ответить, какой у них рост, параметры фигуры, опыт работы моделью.