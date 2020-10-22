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Ростелеком напомнил сибирякам об онлайн-обслуживании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком предлагает абонентам в Сибири воспользоваться услугой дистанционного обслуживания. В онлайн-формате можно получить консультацию по услугам компании, обратиться в техподдержку или подать заявку на подключение цифровых сервисов.

Абонентам Ростелекома достаточно зарегистрироваться в едином личном кабинете на сайте компании. После этого можно самостоятельно выбрать тариф на интерактивное телевидение Wink, узнать про опции сервиса «Умный дом» или уточнить дополнительные возможности домашнего интернета. Через личный кабинет также удобно оплачивать счета за подключенные услуги.

Для совершения различных операций можно установить мобильное приложение «Мой Ростелеком». Скачать его можно в Google Play для Android, так и в App Store для iPhone. Оплачивать счета и консультироваться со специалистами можно со смартфона.

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«Мы отмечаем рост востребованности каналов дистанционного обслуживания. Абоненты выбирают онлайн за простоту и доступность, а также из-за соблюдения правил самоизоляции», — уточнил заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

В связи с популярностью онлайн-услуг Ростелеком продолжает оптимизировать работу действующих центров продаж и обслуживания розничной сети. Получить подробную информацию о сервисах и услугах компании можно на сайте Ростелекома, в личном кабинете или уточнить по бесплатному телефону 8 800 100 0 800.

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