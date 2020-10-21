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Самолет Су-34 разбился в Хабаровском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение на учениях в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Самолет полностью сгорел, летчики при этом выжили.

«Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования», — говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность.

Машина взорвалась и полностью сгорела, при этом на земле разрушений нет, уточнило ведомство. На месте работает специальная комиссия. Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта.

Су-34 — отечественный многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик четвертого поколения. Самолет призван заменить в боевых частях устаревший Су-24.

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