Самолет Су-34 разбился в Хабаровском крае

Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение на учениях в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Самолет полностью сгорел, летчики при этом выжили.

«Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования», — говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность.

Машина взорвалась и полностью сгорела, при этом на земле разрушений нет, уточнило ведомство. На месте работает специальная комиссия. Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта.

Су-34 — отечественный многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик четвертого поколения. Самолет призван заменить в боевых частях устаревший Су-24.