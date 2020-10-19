Украина пригрозила «Газпрому» новым ударом

Киев найдет способ ударить по «Газпрому» и навязать ему конкуренцию, если российский концерн откажется продлевать контракт с Украиной на транзит газа европейским потребителям, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

В частности, Украина намерена заручиться поддержкой ЕС в виде новых поставщиков. Газ транзитом через Россию могут продавать в Европу Туркменистан и Казахстан, отметил Макогон в интервью S&P Global Platts.

Кроме этого, Киев продолжит требовать переноса точки передачи газа европейским потребителям на границу России и Украины, что не позволит «Газпрому» навязывать странам свои условия.

Наконец, Украина может сосредоточиться на поставках синтетического метана, биометана или водорода, подчеркнул Макогон. В результате отказ от российского газа поспособствует реализации плана по сокращению выбросов в Европе.

Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа в Европу в конце декабря 2019 года, документ предусматривает поставки 60 миллиардов кубометров в 2020 году, в последующие четыре года объемы составят по 40 миллиардов кубометров.