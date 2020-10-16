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Мантуров рассказал, кто в России выиграет от падения рубля

Источник:
РБК
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Падение курса рубля к доллару на 20% с начала 2020 года будет выгодным для тех компаний, которые не слишком сильно завязаны на импорт, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, такие предприятия сейчас находятся «в благоприятном положении». Кроме того, ослабление отечественной валюты будет мотивировать другие компании меньше полагаться на импорт и ориентироваться на внутренний рынок, сказал Мантуров интервью Bloomberg.

Эксперты связывает повышение курса с 62 рубля за доллар в январе до 78 руб. за доллар в октябре с резким падением цен на нефть и опасениями новых санкций против России со стороны США и Евросоюза.

В марте 2020 года аналитики заявляли, что ослабление рубля выгодно российским экспортерам — производителям удобрений, золотодобывающим и металлургическим компаниям. Их доналоговая прибыль может вырасти на 10-20%, приводит РБК мнение экспертов.

Понижение цены рубля на фоне пандемии коронавируса, остановки производств за рубежом выгодно также для компаний с низким валютным долгом и с большой долей рублевых затрат.

В течение последних нескольких дней доллар торгуется на Московской бирже по 76-79 рублей. 15 октября максимальная цена американской валюты составляла 78,47 рубля.

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