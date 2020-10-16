НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Стартовали съемки третьего сезона «Содержанок»

Источник:
Sibnet.ru
152 0

Третий сезон «Содержанок» снимет режиссер Юрий Мороз, а к актерскому составу присоединится Виктория Толстоганова, сообщила пресс-служба видеосервиса Start.

«Моя героиня во вселенной "Содержанок" появляется впервые. Ее зовут Эмма, она опытный психотерапевт. Красивая, умная, ироничная, самодостаточная и свободная женщина. Работает с "рублевскими женами" и чиновниками", — цитируют РИА Новости Толстоганову.

Главная роль в «Содержанках» по-прежнему останется за Дарьей Мороз. Вместе с ней в сериале задействованы Владимир Мишуков, Ольга Сутулова, Марина Зудина, Александра Ребенок, Софья Эрнст.

Сюжет «Содержанок» строится вокруг интриг в узком кругу светской московской тусовки. Первый сезон сериала вышел в марте 2019 года, его снял Константин Богомолов. Режиссером второго сезона была Дарья Жук.

Еще по теме
Адам Маккей собрал голливудских звезд первой величины для фильма
Вышел новый сериал про провинциалов в Москве «Руммейт»
Фильм «Гипноз»: между сном и реальностью
Колобок в трейлере «Последнего богатыря – 2» насмешил зрителей
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Ухудшен прогноз по сокращению численности населения России
•
Сбербанк сообщил о новой схеме обмана у мошенников
•
ФСБ предотвратила подрыв самого высокого монумента России
•
Навального нашли на немецком курорте
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Красноярский Минздрав потратил 15 млн рублей на ненужное лекарство
Сибирь 16.10.2020 11:41
Мокрый снег и дожди придут в Восточной Сибири в выходные
Сибирь 16.10.2020 10:56
Омский депутат заболела пневмонией и заплакала на заседании
Сибирь 16.10.2020 10:17
Компаниям в Хакасии рекомендовали тестировать на COVID 20% работников
Сибирь 16.10.2020 09:53
Самое популярное
Ряд организаций Приангарья закрыли из-за коронавируса
7742
Мэрия Новосибирска разоблачила «подземное озеро» на площади Труда
6885
Центробанк запустит печатный станок
4034
Гигантские обломки ракеты-носителя рухнули в Горном Алтае
3835
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Ухудшен прогноз по сокращению численности населения России
•
Сбербанк сообщил о новой схеме обмана у мошенников
•
ФСБ предотвратила подрыв самого высокого монумента России
•
Навального нашли на немецком курорте
Как это работает
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Родом из СССР: как производят тепло и горячую воду
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Vicin

Лекарства нет, но вы держитесь.

Demosfen

В 6 % по статистике веры нет. Похоже в реале каждый десятый трудоспособный в стране безработный.

brr7

они с чекистом одного роста)))

brr7

вы не путайте огурец и этот "палец" в лице медведя

Plaguer

Предлагаю отличную маркетинговую идею: продавать по отдельности корпус, аккумулятор, экран, плату, ЗУ,...