Стартовали съемки третьего сезона «Содержанок»

Третий сезон «Содержанок» снимет режиссер Юрий Мороз, а к актерскому составу присоединится Виктория Толстоганова, сообщила пресс-служба видеосервиса Start.

«Моя героиня во вселенной "Содержанок" появляется впервые. Ее зовут Эмма, она опытный психотерапевт. Красивая, умная, ироничная, самодостаточная и свободная женщина. Работает с "рублевскими женами" и чиновниками", — цитируют РИА Новости Толстоганову.

Главная роль в «Содержанках» по-прежнему останется за Дарьей Мороз. Вместе с ней в сериале задействованы Владимир Мишуков, Ольга Сутулова, Марина Зудина, Александра Ребенок, Софья Эрнст.

Сюжет «Содержанок» строится вокруг интриг в узком кругу светской московской тусовки. Первый сезон сериала вышел в марте 2019 года, его снял Константин Богомолов. Режиссером второго сезона была Дарья Жук.