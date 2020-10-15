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Понятия «самоизоляция» и «масочный режим» закрепят в законах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Понятия «самоизоляция», «масочный режим» и «социальная дистанция» определят законодательно, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной», — ответила Матвиенко в интервью ТАСС на вопрос, будут ли законодательно закреплены такие термины, как «самоизоляция», «масочный режим», «социальная дистанция».

По ее словам, сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают, чтобы таким новым мерам и ограничениям были даны юридические определения и рамки их возможного использования.

«Когда пришла такая вселенская беда, сначала нужно было принимать решения, а потом уже думать об остальных нюансах. И приходилось делать это прямо "с колес". Никто не знал, что это, как надолго, как быть с этим. Принимались в первую очередь все меры, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. Где-то в регионах были перегибы, и люди справедливо возмущались, что нарушаются их права», — сказала председатель СовФеда.

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Понятие «самоизоляция» появилось в конце марта, когда президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни. Граждан просили не выходить из дома без лишней необходимости, разрешалось гулять с собакой, посещать близлежащие магазины и аптеки. Сейчас этот режим сохраняется во многих регионах для людей старше 65 лет.

Термин «социальная дистанция» идет из рекомендаций ВОЗ, поясняющих, что на расстоянии 1,5 метра риск заражения резко сокращается. «Масочный режим» предписывает носить маски в магазинах, транспорте, общественных местах. За его нарушение для граждан предусмотрена вилка штрафов от 1 до 30 тысяч рублей.

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