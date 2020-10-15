Горожане против масок: почему мы такие безответственные?

Проверки в новосибирских магазинах и общественном транспорте показали, что более половины горожан не используют медицинские маски. Власти потребовали усилить контроль и ужесточить меры в отношении нарушителей. Но почему люди противятся ношению масок в разгар пандемии коронавируса?

Эпидемиологи и инфекционисты в один голос говорят о необходимости носить медицинские маски в общественных местах. Но многие либо вообще отказываются от маски, либо носят ее под подбородком, висящей на ухе, а то и просто в кармане или сумке — для формального наличия.

Неудобство, усталость и недоверие

Самая простая причина нежелания носить медицинские маски — неудобство. «Люди говорят, что их эффективность не доказана, мало доказательных исследований, что они не защищают от вирусов, копят влагу, сквозь нее сложно дышать», — прокомментировал Sibnet.ru психотерапевт Игорь Лях.

Под усталостью, по его словам, скрывается детская идея, что маски «лечат» COVID. «Иррациональное смещение смысла вызывает ощущение усталости. Мы все маски носим и носим, а COVID есть и есть», — пояснил собеседник.

«Да, не хотят соблюдать самоизоляцию, держать дистанцию, постоянно мыть руки. Не могу их винить. Люди устали от этой ситуации. Им хочется вернуться к нормальной жизни, к которой они привыкли. Большинство (горожан) не связаны с медициной, не видят, что происходит в госпиталях, не видят, как умирают люди, не понимают всей серьезности обстановки», — высказалась врач-онколог Надежда Ершова.

Детская позиция

«Происходит возрастная регрессия. Человек постепенно погружается в безответственную позицию и начинает вести себя как ребенок, который считает, что меры предпринимаются недостаточно эффективные. А если это не помогает, то зачем это делать. Из разряда детской логики – я вчера руки мыл, а сегодня снова грязные», — объяснил психотерапевт.

Он добавил, что вести себя по-детски люди начинают из-за чувства тревоги, новостей о смертях, это их пугает, и они отгораживаются от проблемы.

Сопротивление

«Люди видят в этом дурь, навязанную даже не властями. Когда заставляют надеть в маску в магазине, не думаю, что люди думают, что это предписание губернатора, думают на требование магазина», — отметил декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления филиала РАНХИГС Сергей Козлов.

Люди всегда противятся тому, что навязано сверху, добавил Лях. Необходимость носить маски воспринимается именно так, хотя на самом деле имеет другую природу — это договоренность всего общества. «У нас есть договоренность, что мы доверяем нашим социальным институтам, например, Роспотребнадзору. Это большой социальный контракт... У людей отсутствует понимание, что ты уже договорился и уже участвуешь», — пояснил психотерапевт.

Неготовность заботится о других

У многих есть ложная уверенность, что они не заболеют. И при этом о других не думают вообще.

«В экстремальных обстоятельствах вскрылась неготовность людей заботится о других. Мы в школах, вузах, семьях упустили важный аспект. В погоне за деньгами, за тем, чтобы быть не хуже других, обычная забота о других оказалась не востребована», — сказала Sibnet.ru профессор кафедры социальных коммуникаций и социологии управления НГУЭУ Светлана Ильиных.

По ее мнению, пандемия возможно повлияет на эту проблему, и заставит людей задуматься о безопасности других, хотя бы своих родных и ближайшем круге общения.