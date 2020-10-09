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Азербайджан и Армения приняли предложение Путина

Источник:
«Интерфакс»
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Армения и Азербайджан подтвердили готовность отправить своих представителей на консультации в Москву, чтобы начать переговоры о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», — приводит «Интерфакс» слова Захаровой.

В Кремле в четверг, 8 октября сообщили, что Путин пригласил глав МИД Азербайджана и Армении в Москву на консультации.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. С тех пор в этом регионе идут тяжелые бои

Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ, а значит, является военным союзником России.


Тема: Карабахский конфликт
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Политика #Мир #Россия #Военная политика #Конфликты
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