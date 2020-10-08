Подсчитана стоимость лечения Трампа от коронавируса

Лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса в течение трех дней обошлось налогоплательщикам в сумму более 100 тысяч долларов, подсчитали американские эксперты.

Трамп сообщил о заражении коронавирусом 2 октября, после чего три дня провел в Военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, пишет The New York Times. Затем американского президента выписали.

При подсчетах учитывалась стоимость анализов, применение сыворотки на основе антител, расходы на процедуры или лекарства, не входящие в программу стандартной медицинской страховки, а также транспортировка на вертолете.

Ожидается, что Трамп, самочувствие которого улучшилось, примет участие в предвыборных дебатах, которые запланированы на 15 октября. Однако окончательное решение будет принято позднее. Выборы президента США состоятся 3 ноября.