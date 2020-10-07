Взрыв прогремит в Новосибирске

Взрывные работы пройдут на карьере «Борок» в Новосибирске в среду, жителей города просят сохранять спокойствие.

Как сообщил во вторник пресс-центр мэрии, взрывные работы на территории месторождения «Борок» на Большевистской улице будут проходить с 13 до 15 часов по местному времени. Это плановые работы ООО «Горно-добывающая компания».

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«Горожан просят сохранять спокойствие и порядок. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно позвонить по единому телефону вызова экстренных служб 112», – сказано в сообщении.

Карьер «Борок» – лидер в Новосибирской области по производству и доставке щебня. Месторождение разрабатывается с 1908 года. Разведанные геологические запасы месторождения превышают 17 миллионов кубометров.