Мать в Бурятии воспитывала дочь в голоде и без документов

Женщина в Заиграевском районе Бурятии держала впроголодь четырехлетнюю дочку, а документы о ее рождении потеряла, сообщил представитель уполномоченного по правам человека в республике.

В аппарат омбудсмена позвонила жительница села Онохой и пожаловалась, что ее односельчанка воспитывает четырехлетнюю дочку в опасных для ребенка условиях. Уполномоченный обратилась в органы опеки и попечительства, и специалисты выехали с проверкой.

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В доме представитель опеки увидели, что продуктов питания почти нет, об игрушках малышке тоже приходилось только мечтать.

Более того, у девочки не были ни своего спального места, ни даже документов. Мать потеряла свидетельство о рождении, и восстанавливать его не торопилась.

Выяснилось, что мать ранее привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Рассматривается вопрос о постановке матери на учет семей, находящихся в социально-опасном положении, для контроля за условиями жизни ребенка.