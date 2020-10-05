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Основатель Kenzo скончался от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 在ウクライナ日本国大使館 / CC BY 4.0

Основатель бренда Kenzo, модельер Кендзо Такада умер в возрасте 81 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщили представители бренда K-3.

«С огромным прискорбием бренд K3 объявляет об уходе из жизни прославленного художественного директора Кендзо Такады. Всемирно известный дизайнер скончался в воскресенье, 4 октября, из-за последствий COVID-19 в возрасте 81 года в Американском госпитале в Нейи-сюр-Сен, Франция», — цитирует заявление компании CNN.

Такада родился в 1939 году в японском городе Химедзи. Вопреки желанию семьи он решил заняться модой и поступил в колледж Бунка в Токио. В 1960-х годах переехал во Францию.

Дом Kenzo выпускал женские, мужские и детские коллекции, парфюмерию и аксессуары. В 1999 году Такада ушел из бизнеса и посвятил себя изобразительному искусству, но в 2005 вернулся с компанией, производившей предметы для дома. В январе 2020 Кендзо Такада объявил о запуске своего нового бренда товаров для дома K3.

Такада стал первым японским дизайнером, получившем признание французских модных критиков. Он известен яркими графическими и цветочными принтами.

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Жизнь #О людях #Новости COVID19 #Искусство
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