Зюганов предложил мораторий на рост тарифов ЖКХ

Мораторий на рост тарифов ЖКХ следует ввести в стране, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов после новости о росте цен на электричество.

«КПРФ предлагает ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ, оплата услуг которого должна не превышать 10% семейного бюджета», — написал Зюганов в Telegram-канале.

По данным лидера КПРФ, многие граждане сейчас тратят на оплату ЖКУ до 40% семейного бюджета и больше. В Австрии, Венгрии и Польше, например, эти же расходы составляет около 10%, в Швеции менее 4%.

С 2021 года в России будут повышены тарифы на электричество и газ. Прогноз о повышении цен на коммунальные услуги одобрило правительство РФ. Планируется, что размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5% ежегодно. Также с июля 2021 года на 3% подорожают тарифы на газ.