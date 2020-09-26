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Момент крушения Ан-26 под Харьковом попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГСЧС Украины

Видео крушения Ан-26 в Харьковской области опубликовал на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Ролик был снят камерами видеонаблюдения. На обнародованных кадрах запечатлены последние секунды полета военного самолета, а затем его падение и мощный взрыв.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Харьковской области в пятницу вечером, когда совершал учебный полет. На борту находились 27 человек. Из них 25 погибли в катастрофе, два курсанта сумели выпрыгнуть из горящего самолета.

Один из спасенных среди обломков в субботу умер в больнице, при этом единственного выжившего в катастрофе курсанта Вячеслава Золочевского в больнице уже посетил президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что его состояние удовлетворительное.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ левого двигателя. Другая вероятная причина — касание крылом самолета земли. Следователи также рассматривают возможные проблемы с техническим обслуживанием самолета.

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